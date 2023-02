A poche ore dal Derby di Milano non può mancare l'intervista al solito Nicola Berti. L'ex centrocampista dell'Inter ne parla a Tuttosport, confermando che apprezzava gli insulti del pubblico del Milan nei suoi confronti: "Io adoravo quei fischi. Poi c’era pure la loro canzoncina: “Nicola Berti, va c...’! La portavano in giro per l'Europa e la intonavano sempre, anche quando non giocavano contro l’Inter. Come faccio a saperlo? Quando guardavo, per gufare, le partite del Milan in tv, si sentivano i tifosi rossoneri gridare proprio quel coro. Poi quando lo facevano nel derby, a San Siro, contro di me, mi gasavo ancora di più", racconta.

Beh, “odio” giustificato: lei Berti è stato più di una volta decisivo contro il Milan.

"Assolutamente. Godevo tantissimo nel segnare e nel batterli. Più che godere, che dovevo fare? (ride, ndr). Per me era una figata".

Oggi i tifosi del Milan fischiano Calhanoglu.

"Con lui è diverso, viene fischiato per il suo passato, o meglio, per il suo passaggio dal Milan, all’Inter".