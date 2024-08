A margine della presentazione dei nuovi palinsesti di Sky Sport, Beppe Bergomi parla ai microfoni dell'agenzia LaPresse analizzando il prossimo campionato: "Vere e proprie sorprese non credo ne vedremo, ma partendo da chi ha lo Scudetto sul petto, che è l’Inter, abbiamo visto negli ultimi anni chi ha vinto lo scudetto l’anno dopo ha fatto molto fatica. È successo al Milan, arrivato quinto, poi ritorna in Champions perché squalificano la Juve, il Napoli decimo. Ecco, l’Inter se pensa di fare una stagione non come quest’anno, mettendoci la stessa cattiveria, il furore agonistico, l’attenzione, rifiutare la sconfitta, cioé tutte quelle cose che le hanno permesso di arrivare lì, allora andrà incontro a una stagione difficile”.

Bergomi traccia una fotografia di quello che potrebbe succedere, a cominciare dal Napoli di Antonio Conte, passando al Milan, alla Juventus. “Chi mi intriga molto è la Roma perché sta facendo una squadra”, ha proseguito Bergomi: “Mi dispiace un po’ per l’Atalanta, perché l’infortunio di Gianluca Scamacca e quasi sicuramente la perdita di Teun Koopmeiners, forse mai come quest’anno Gasperini pensava di poter lottare fino alla fine per il campionato”.

