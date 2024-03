Dagli studi di Sky Sport, lo "Zio" Beppe Bergomi parla del campionato dell'Inter in corso. "Scudetto nel derby? La risposta l'ha data Calhanoglu: calma", risponde la bandiera nerazzurra.

In studio si parla dei numeri della squadra di Inzaghi rispetto al Napoli dello scorso anno e della Juventus che nel 2013/14 fece 102 punti in campionato. "Penso si possa fare un paragone tra Inter e Napoli perché sono squadre recenti, con la Juve di dieci anni fa no perché il calcio è cambiato. Se l'Inter dovesse vincere lo scudetto, sarebbe il secondo più cinque coppe, è un mini-ciclo. Ha fatto anche una finale di Champions e una di Europa League, anche le ha perse tutte e due".