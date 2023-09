Raggiunto da TVPlay, Giuseppe Bergomi ha parlato del suo ex compagno di squadra Ronaldo nel giorno del compleanno del Fenomeno: "Abbiamo la chat del 97/98, con Simeone, Moriero…abbiamo fatto tutti gli auguri a Ronaldo. Per noi è stato il più forte in assoluto. Non è durato tanto, ma quando stava bene era immarcabile. Alla prima partitella, dico “Gliela prendo io”, e invece me l’ha fatta passare sotto e ha calciato al volo. La tecnica in velocità che ho visto in lui non l’ho vista in nessuno. Lo straniero più forte con cui ho giocato. Se parliamo di numero di numero 9 è stato il più grande di tutti. Nonostante gli infortuni riusciva a essere dominante. Parlo con Baresi, Costacurta, e anche loro andavano in difficoltà. Poi il valore del giocatore è sul lungo periodo, quindi ci stanno i Messi e i Ronaldo. Nella mia generazione ho marcato i Maradona, Vialli, Mancini…erano tutti qui. Ci confrontavamo con grandissimi".

Dal bomber di ieri al cannoniere di oggi, Lautaro Martinez: "Lautaro Martinez le stagioni passate aveva sempre un blackout di un paio di mesi dove non trovava il gol, adesso anche in prestazioni non buone sta in partita ed è un esempio. E’ in costante crescita".

