Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, l'ex nerazzurro Giuseppe Bergomi ha analizzato così il Napoli e non solo, soffermandosi anche sulle candidate per lo Scudetto: "Difficile giudicare da lontano l’operato di De Laurentiis - ha esordito -. Tante volte il tifoso è critico verso il proprio presidente. Vedendolo da fuori penso che il Napoli abbia giocato per quindici anni consecutivi in Europa, ha vinto uno scudetto storico e ha mantenuto i conti in ordine. Nella campagna acquisti di quest’anno De Laurentiis ha comprato dei giocatori funzionali adatti ad Antonio Conte. L’allenatore leccese è uno che in poco tempo ti dà organizzazione soprattutto se gli metti a disposizione certi giocatori. Lukaku, per esempio, è il suo totem e la fisicità di McTominay può fargli molto bene. Io giudico la presidenza di De Laurentiis positiva.

Chi ha lo scudetto sul petto parte favorito e deve difenderlo. Negli ultimi anni chi lo ha vinto ha fatto fatica. Il Napoli ha cambiato tanto così come la Juventus e il Milan. La Roma ha fatto qualcosa in più rispetto alla Lazio".

