Come arriva l'Inter al sorteggio dei quarti di finale di Champions League? Beppe Bergomi dice la sua a poche ore dal verdetto dell'urna di Nyon, partendo dal prezioso pareggio conquistato in Portogallo: "L’Inter arrivava in un momento difficile, aveva una gara complicata: negli ultimi anni il Porto aveva eliminato tutte le italiane, non era scontato - ricorda lo Zio -. A parte gli ultimi 7’ l’ha gestita bene. Per me tra le italiane è quella meno europea, non ha chi salta l’uomo e non può mai permettersi di difendersi e ripartire. Questo però non vuol dire che parte battuta. Se va libera di testa, anche l'Inter diventa un avversario temibile per tutti".