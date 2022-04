Beppe Bergomi non ha dubbi: il derby d'Italia è una specie di sfida a eliminazione diretta nella corsa scudetto: "Chi non vince domenica tra Juve e Inter è fuori - dice convinto lo Zio a Gazzetta.it -. La squadra di Allegri perché è più indietro in classifica e se supera l’Inter poi può vincerle tutte. Ha un calendario favorevole, con Lazio e Fiorentina alla fine, ma forse non più decisive per le avversarie. Inzaghi non può sbagliare non soltanto perché il Milan lunedì supererà il Bologna, ma soprattutto perché ha bisogno di ritrovare delle certezze. Non gioca più con la leggerezza di novembre e dicembre, quando portava sei-sette uomini nell’area avversaria, esprimendo un calcio quasi ingiocabile per le altre. Nel ritorno ha fatto pochi punti, con poche prestazioni all’altezza. Ha bisogno di vincere a Torino soprattutto a livello psicologico".

Nel girone di ritorno, l'Inter ha decisamente perso strada in vetta, una cosa che non ha sorpreso il campione del mondo 1982: "Se ad agosto mi avessero detto che a fine marzo l’Inter sarebbe stata a 3 punti potenziali dalla vetta non ci avrei creduto. Poi è vero che nella prima metà della stagione ha iper performato e giocato il calcio più bello in assoluto, prendendo un buon vantaggio. Il calendario di gennaio-febbraio poi l’ha mandata in difficoltà. E nel frattempo la Juve col mercato invernale ha svoltato".