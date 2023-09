Presente come di consueto negli studi di 'Sky Calcio Club, Giuseppe Bergomi commenta così il momento vissuto dall'Inter: "Il Milan ha provato un tentativo estremo inserendo qualche attaccante in più - ha esordito -. È il modo di difendere dei rossoneri che li espone molto, accettano l'uno contro uno. Thiaw è stato sfortunato sul primo gol, sul secondo ci sta anche la bravura di Thuram. L'Inter l'ha sbloccata subito e da lì il match è stato in discesa, il Milan fa fatica ad accoppiarsi bene con l'Inter. Inzaghi non gli concede al Milan la giocata dentro".

Poi sulla formazione nerazzurra: "Lo scorso anno era impaziente, quando sono rientrati Brozovic e Lukaku Inzaghi ha avuto più coraggio nelle rotazioni. Già da mercoledì l'Inter cambierà, ne sono convinto".