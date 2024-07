Secondo Beppe Bergomi "lo scudetto vinto non è una garanzia assoluta, perché non sono più i tempi dello strapotere per anni della stessa squadra

come ai tempi della Juve: guai mollare, le altre ti stanno addosso. E per non mollare sarà importante anche la solidità dietro - dice a La Gazzetta dello Sport -. La difesa deve mantenere anzitutto la caratteristica perfezionata l'anno scorso. Da essere una delle squadre che subivano più ripartenze ad una

attenzione e concentrazione quasi perfetti: preventive e recupero palla sempre puntuali, anche per sostenere la filosofia offensiva della squadra. E questo nonostante il coprire la profondità non sia la qualità migliore dei suoi difensori. Non quanto la capacità di impostare: non a caso l'Inter ha un altissimo numero di tocchi del portiere in area, chiaro segnale di una propensione a costruire da dietro".

Lo Zio vede in Francesco Acerbi un uomo chiave della difesa nerazzurra: "Per tutto questo, quando la squadra andrà in pressione alta, saranno fondamentali Acerbi e la sua condizione. De Vrij arriverà da un Europeo perfetto, al contrario di quello di Pavard (zero minuti per "colpa" della forma di Koundé) e Bastoni: ma impiegarlo da centrale destro in una difesa a quattro è significato metterlo in difficoltà e non nelle condizioni ideali per dare il meglio".

