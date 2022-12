Si parla anche delle dichiarazioni di Steven Zhang e sulle possibilità di rifinanziamento del debito: "Un club come l'Inter non può giocare sempre questa carta troppo onerosa e complessa da gestire. Se la famiglia Zhang vuole andare avanti col progetto, immagino pensino ad una soluzione ponte da superare una volta tornata una situazione di normalità, dove oltre a tenere i conti in ordine l'azionista potrà finanziare il club quando necessario. Se no, diventa complicato pensare ad una gestione così nel lungo periodo. Zhang potrà chiedere i soldi direttamente a Oaktree chiedendo l'allungamento del prestito, dipenderà dalle scelte del fondo. Oppure potrà andare a chiedere un prestito altrove. In questa particolare congiuntura i tassi d'interesse stanno aumentando quindi sarebbe difficile ottenere tassi più bassi di quelli attuali. Il vero problema dell'Inter è quello legato all'indebitamento che negli ultimi tre anni ha portato a 110 milioni di costi complessivi. Il finanziamento di Oaktree non pesa nei conti dell'Inter, quindi è un debito della galassia Suning anche se poi la garanzia è data dal club. Serve comunque una svolta per il rilancio degli investimenti sul club. Si possono prendere anche altre strade, come quella di cessioni eccellenti che potrebbero alleggerire il monte ingaggi e potrebbero essere surrogate dall'ingresso di giovani che non facciano rimpiangere chi va via. Discorso rischioso perché può andare bene come male. Il miliardo e 200 milioni chiesti per la cessione cifra troppo elevata? Più bassa è la cifra più eventuali acquirenti sarebbero tentati. Ma quel valore per me è giustificato, tenendo conto che la valutazione considera l'indebitamento finanziario. Quella soglia permetterebbe agli Zhang di uscire senza perdere troppo".

