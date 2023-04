Raoul Bellanova, titolare quest'oggi, arriva ai microfoni di Sky Sport per la consueta intervista all'arrivo dell'Inter al Castellani in vista del match contro l'Empoli: "Oggi è una grande occasione per me, ma la cosa più importante è tornare a vincere. Dobbiamo recuperare punti in campionato dopo averne persi troppi perché non possiamo non andare in Champions anche l'anno prossimo".

La qualificazione alle semifinali di Champions può darvi la cattiveria giusta?

"Il traguardo è storico, ma siamo carichi e vogliamo vincere oggi. Questi tre punti servono tanto per la classifica e il morale".

