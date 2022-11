Tanto lavoro a pochi giorni dal Mondiale per Lieven Maesschalck, fisioterapista della Nazionale belga, tra le cui mani passeranno anche i muscoli di Romelu Lukaku, messo ko per la seconda volta in tre mesi da un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. "Cercheremo di prepararlo per il Qatar, valuteremo giorno per giorno la sua situazione, poi decideremo se rimanere in Belgio o meno. Non farò altri commenti", le sue parole riportate da Sporza.