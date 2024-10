Raggiunto dai media a margine del 'Festival dello Sport' di Trento, Evaristo Beccalossi ribadisce che l'Inter è la favorita per lo scudetto. Anche se ci tiene a fare qualche precisazione: "Sulla carta l'Inter è la più forte, ma allenatori e società devono stare attenti a lavorare anche sulla psicologia, perché ogni tre giorni c'è un impegno importante - riporta TMW -. Se non c'è la testa puoi trovare delle difficoltà, le partite sono tantissime ed essere protagonisti ogni partita è difficilissimo. Guardate com'era partito il Napoli... Poi, certo, i valori non li cambi".

Thuram goleador se l'aspettava?

"All'inizio no, poi però l'ho conosciuto anche come ragazzo e sta facendo cose grandissime. E ti accorgi di come a 27 anni questo fosse a parametro zero e ti chiedi come mai i fenomeni del calcio non si fossero accorti che avevano davanti un grande calciatore".

Inter attrezzata per Champions e Scudetto?

"La squadra è competitiva: l'Inter può anche non vincere, ma avere una squadra per cui te la giochi con tutti è già una grande cosa. La rosa è importante e mi aspetto che riescano ancora a trascinare gli 80mila allo stadio grazie al pathos creato da società e allenatore".

Il 10 dell'Inter è Lautaro.

"Lui è un goleador, ma lasciamogli pure il 10! Lui non ha la fantasia, per quel ruolo servono caratteristiche diverse. E comunque sta bene col 10 addosso, è un leader vero. Non andiamo a crear problemi".

