Stuzzicato in conferenza stampa sul macro-tema del VAR, Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, ha spiegato la sua posizione relativamente all'utilizzo della tecnologia in casi limite, come quello capitato martedì scorso nella gara contro l'Inter, quando l'arbitro Ivan Kruzliak è stato richiamato all'on field review per il tocco di mano di Mané in area sul tiro di Barella: "Se l'arbitro vede qualcosa, dovrebbe fidarsi di se stesso, dovrebbe quindi avere la sovranità - le parole del tedesco in conferenza stampa -. Se vedi qualcosa di evidente, devi fischiare. Penso che sia sbagliato che l'arbitro non fischi, così come credo che guardare un episodio per due minuti e mezzo come successo in Champions League sia troppo. Bisogna ridurre il tempo, altrimenti si spezza il ritmo e si crea nervosismo. In generale, penso che il VAR sia buono perché porta più equità e toglie pressione all'arbitro. Non mi dispiacerebbe nemmeno l'aggiunta di un challenge per l'allenatore".