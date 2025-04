Il Bayern Monaco non riesce ad approfittare del passo falso del Bayer Leverkusen e non va oltre il 2-2 nel Klassiker contro il Borussia Dortmund. Un risultato che, comunque, Vincent Kompany non disdegna completamente: "Noi affrontiamo ogni partita con la voglia di vincere, quindi c'è la sensazione che avremmo potuto fare meglio - le parole del tecnico dei bavaresi in conferenza stampa -. L'importante è avere energia e compattezza, considerando i tanti infortuni che abbiamo avuto di recente. I nostri tifosi hanno visto che abbiamo tirato in porta 50 volte nelle ultime due partite. Non è una bugia: 50 tiri contro due squadre che sono ai quarti di finale di Champions League (si riferisce anche alla gara di martedì scorso contro l'Inter, ndr). Certo, non è tutto perfetto al momento, ma la mentalità e la convinzione ci sono. Nonostante gli infortuni, possiamo sempre essere pericolosi".