Nel tour di interviste post Israele-Italia 1-2, Alessandro Bastoni si è soffermato anche davanti ai microfoni di Vivo Azzurro Tv per analizzare la seconda vittoria consecutiva degli azzurri in Nations League: "Come ha detto il mister, questa era una partita trappola - la premessa del difensore dell'Inter -. C'erano pochi tifosi, un ambiente abbastanza soporifero, siamo stati bravi a trovare le motivazioni. La vittoria sulla Francia ci ha dato quell'autostima che ci mancava, abbiamo fatto un salto a livello mentale, speriamo di continuare così".

Dalla panchina, Spalletti ti indicava la giocata che ti esce ormai in automatico sulla fascia.

"Più passo il tempo e più ci si conosce, forse questo è quello che ci mancava nei mesi scorsi. Speriamo di proseguire così durante l'anno".

Due vittorie in questa sosta.

"Sappiamo l'importanza della Nations League per il ranking, quindi faremo di tutto per onorare questo impegno. Anche perché le ultime due avventure Mondiali non sono andate bene. Siamo motivati".