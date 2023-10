Dopo il duplice fischio di Inter-Roma, DAZN intercetta Alessandro Bastoni a bordocampo per un breve commento sui primi 45' giocati a San Siro: "Com'è giocare con questa atmosfera qua? Non è facile, ma sentire San Siro così ci dà carica e non è la prima volta, l'abbiamo provato in tutte le partite in casa - ricorda il difensore nerazzurro -. Il nostro pubblico è fantastico. Undici tiri a zero ma non abbiamo ancora segnato, qundi dobbiamo andare avanti così e cercare di fare gol".

