Alessandro Bastoni, arrivato ai microfoni di DAZN dopo il pari col Genoa, non nasconde la delusione per la vittoria sfuggita al 95esimo ma invita tutti alla tranquillità: “Saremo stati più felici con una vittoria, non è arrivata. Ma mancano 37 partite, non facciamo drammi e non diciamo cose non vere. Siamo soddisfatti, abbiamo concesso cose che normalmente non facciamo ma non ci sono problemi”.

Gli errori in difesa frutto di disattenzioni o di episodi sfortunati?

“Tiri verso la nostra porta non ne ricordo, chiaramente abbiamo concesso due gol su due errori che condizionano l’andamento mentale di una partita. Dal punto di vista mentale non è facile sempre rimanere collegati, sul piano fisico in tanti hanno giocato Europei e Copa America. Dopo 20 giorni di stacco abbiamo lavorato subito senza tempo di recuperare. Siamo alla prima partita, non facciamo drammi; vedremo gli errori fatti ma sono molto fiducioso in questo gruppo”.

Il centrale nuovo serve davvero?

“Chiaramente serve, perché non ci sarà un attimo di sosta. Con la nuova Champions e il Mondiale per Club non sapremo quando finirà la stagione. Non avremo nemmeno le feste, sarà una stagione lunga e servono due giocatori per ogni ruolo”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!