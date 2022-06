Come si fa a tornare ad essere grandi come Nadal? “Lui ha dimostrato per tutti gli anni di essere sempre sul pezzo su quel circuito. Non ha mai sbagliato atteggiamento e così dobbiamo fare noi, perché abbiamo bisogno di sicurezza. La partita con la Germania abbia dimostrato che ci possono essere alti e bassi, però con la mentalità e la voglia di vestire questa maglia i momenti bassi si possono superare”.

Mancini ha detto che la strada adesso è più complicata di quattro anni fa. Come la vivi?

“Sicuramente il mister lo saprà meglio di noi se sarà più o meno difficile. Penso ci siano tanti giocatori forti, in queste due settimane ho visto ragazzi che possono fare la fortuna del nostro calcio. Ho molta fiducia in loro come il mister l’ha avuta in noi quando siamo arrivati. Sono sicuro che ci rialzeremo da questo momento un po’ difficile in cui ci state difficoltà, ma nel calcio come nella vita le difficoltà ci sono e siamo pronti a rialzarci”.

Ci sono giovani che ti hanno impressionato maggiormente?

“Sicuramente penso che Frattesi può avere un grande futuro, ma ce ne sono tanti. Esposito è bravissimo, Cancellieri… Tutti ragazzi che avranno un grande futuro. Hanno bisogno di giocare, di sbagliare perché sbagliare serve, ha fatto crescere me, Basto, Sandro (Tonali, ndr)... Ho fiducia e spero di superarmi nelle presenze e di vincere un altro Europeo”.

