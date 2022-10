Toccherà al polacco Szymon Marciniak l'arduo compito di dirigere la delicata sfida tra Barcellona e Inter, in programma al Camp Nou mercoledì sera, a otto giorni dalla sfida di andata che ha generato polemiche a non finire in chiave arbitrale nel mondo blaugrana, da Joan Laporta in giù. Il fischietto di Plock sarà coadiuvato dagli assistenti Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, mentre Tomasz Musiał vestirà i panni di quarto ufficiali. Al VAR la coppia Tomasz Kwiatkowski-Stuart Attwell.