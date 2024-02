L'Inter continua a vincere, riscrivendo record e replicando grandi imprese del passato. Come ricorda lo stesso club in una nota che racchiude i dati statistici più importanti di questa stagione, la squadra nerazzurra ha segnato almeno quattro gol per quattro partite di fila in Serie A (4-2 a Roma e 4-0 contro Salernitana, Lecce e Atalanta) dopo esserci riuscita tra gennaio-marzo 1930. È la seconda volta che il 'poker di poker' avviene nel campionato a girone unico.

Oltre ad essere devastante in attacco (con 67 reti l'Inter è la squadra che ha segnato il maggior numero di gol in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei), la banda di Inzaghi sta mettendo in luce anche una solidità difensiva straordinaria: sono 17 i clean sheet nelle prime 26 gare stagionali in Serie A. Lo stesso numero della stagione 1988/89.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!