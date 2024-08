L'ad dell'Atalanta Luca Percassi ha parlato così a DAZN prima della sfida con l'Inter: "Giochiamo contro i campioni d'Italia, arriviamo con qualche defezione per tutta una serie di motivi. Ma daremo il massimo con la speranza di avere tutta la rosa a disposizione dopo la sosta per le nazionali. Marotta è il miglior dirigente italiano in assoluto, ma prima di tutto è un amico e di questa amicizia sono grato. Ogni volta affrontiamo varie tematiche di calcio e di Lega, si capisce sempre il livello d'esperienza e maturità che ha raggiunto. La sua storia e il suo presente parlano per lui. E' una figura unica in Italia e in Europa".

Mercato? "Ci siamo di fronte a delle situazioni che non ci aspettavamo. La prima è stata l'infortunio di Scamacca, una sfortuna. Abbiamo operato per rinforzare la squadra. Koopmeiners? Il nostro obiettivo era di tenere tutti, non è stato possibile per le note vicende e ci rammarica molto".