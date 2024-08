All'Atalanta manca un solo scalpo in Serie A nella meravigliosa era Gasperini: quello dell'Inter, a San Siro. "Effettivamente, con l'Inter non abbiamo mai vinto in casa loro, è l'unico campo da quando alleno qui - ha dichiarato il tecnico della Dea nella conferenza stampa della vigilia . C'è sempre una prima volta, è chiaro che affrontiamo una squadra molto forte, quindi non siamo i soli ad avere questa statistica. E' una partita che arriva presto in stagione, con tutte le vicissitudini che sapete. Incontriamo la squadra campione d'Italia, useremo la massima attenzione".

Qualche squadra l'ha già sorpresa in positivo?

"L'Inter è partita in anticipo su tutte, il mercato lo ha fatto con grande anticipo, ma è una squadra già consolidata. La Juventus ha fatto una campagna acquisti straordinaria, il Milan anche si è mosso. Io vedo molto bene anche le squadre medie; il Napoli sta completando la squadra, verranno fuori squadre forti, soprattutto credo che le squadre medie hanno alzato il livello".

Le condizioni di Hien e Lookman.

"Lookman è rientrato ieri, ha fatto il primo allenamento. Più tardi vedremo. Quanto a Hien, 99 su 100 non è utilizzabile domani, ha avuto una forte influenza. Godfrey? Vedremo".

