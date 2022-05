Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport dopo il successo contro lo Spezia: "Arbitri dello scudetto? Noi saremo arbitri di noi stessi, dobbiamo giocare una partita molto importante per raggiungere l'Europa, traguardo fantastico. Ci teniamo molto anche se non è la Champions, la squadra fa ottime prestazioni, pur con qualche episodio che ci ha messo in difficoltà".