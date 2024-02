Per effetto del sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, che l'ha abbinata allo Sporting Lisbona, l'Atalanta dovrà sostenere un autentico tour de force nei prossimi giorni, tra campionato e Coppa. Il motivo è logistico: la squadra di Gian Piero Gasperini, come stabilito dal regolamento UEFA, sarà costretta ad anticipare il volo per Lisbona a martedì 5 marzo perché lo slot del giovedì è occupato da Benfica-Rangers, altra gara di EL in programma nella capitale portoghese. Il che vuol dire che i bergamaschi dovranno disputare quattro partite in dieci giorni. Domenica il Milan, il recupero con l'Inter mercoledì 28 febbraio, quindi il 3 marzo la sfida col Bologna e il 5, appunto, l'impegno europeo. Resta da capire se questo calendario verrà confermato o se la Lega Serie A annuncerà qualche variazione, con Simone Inzaghi tra gli spettatori interessati.

25 febbraio, ore 20.45 – Milan-Atalanta;

28 febbraio, ore 20.45 – Inter-Atalanta;

3 marzo, ore 18.00 – Atalanta-Bologna

5 marzo, ore 18.45 – Sporting Lisbona-Atalanta

