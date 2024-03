Dopo la jersey dedicata alla saga Transformers, Inter e Paramount+ lanciano la nuova collezione di maglie (Home, Away e Third) ispirata all’iconica serie 'Teenage Mutant Ninja Turtles'.

La maglia home dedicata alle Tartarughe Ninja, che verrà indossata dai giocatori nerazzurri per Inter-Genoa di lunedì, è già sold out nello store del club, così come la terza divisa color arancio. Per i tifosi resta quindi a disposizione solo la versione della seconda maglia bianca da trasferta.

