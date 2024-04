Il pareggio della Juventus contro il Torino ha sortito un doppio effetto sui verdetti di fine stagione: adesso, per i bianconeri l'Inter diventa ufficialmente irraggiungibile, avendo 19 punti di svantaggio dalla capolista con sei partite ancora da giocare (e i nerazzurri una gara in meno). Di conseguenza, è aritmetica la qualificazione dell'Inter alla Supercoppa italiana che si svolgerà col formato delle Final Four nel gennaio del 2025 in Arabia Saudita, che comprende la prima e la seconda della Serie A e le due finaliste della Coppa Italia.

La squadra di Simone Inzaghi, avanti, chiuderà il campionato o al primo o al secondo posto e quindi ha il biglietto garantito per difendere il trofeo conquistato a spese del Napoli lo scorso gennaio.

