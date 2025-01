Mentre in Italia si parla dell'interesse maturato nei suoi confronti da parte dell'Inter, Santino Andino si regala una giornata da protagonista nel Sudamericano Sub20 in corso di svolgimento in Venezuela. L'esterno del Godoy Cruz ha infatti trovato l'assist dal quale Claudio Echeverri ha ricavato il gol dell'1-1 nel match contro la Colombia, guadagnandosi poi l'abbraccio collettivo dei compagni che gli hanno riconosciuto il merito di aver costruito l'azione vincente.

A fine gara, il Chulu ha commentato così il risultato: "Fa sempre bene fare un punto. Non ce la prendiamo più di tanto perché abbiamo dato tutto in campo. Però andiamo via un po' con l'amaro in bocca perché potevamo vincere. Dobbiamo continuare ad insistere allo stesso modo e a lavorare per migliorare".