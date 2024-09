Dopo essere stato ufficializzato come nuovo acquisto da parte dell'Inter lo scorso 29 agosto col deposito del contratto in Lega Serie A, oggi, lunedì 16 settembre, Dominik Kartelo, centrocampista classe 2008, ha firmato il suo accordo col club nerazzurro. Kartelo si unirà alla formazione Under 17 dell'Inter, allenata da Samir Handanovic. L'operazione è stata condotta da Boris Perkov e Ismet Dizdarevic. Lo riferisce Gianlucadimarzio.com.

Kartelo arriva dal Sibenik, la città croata che rimane fissa sull'atlante dello sport per aver dato i natali alla stella del basket Drazen Petrovic, scomparso tragicamente nel 1993.

