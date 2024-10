"Una buona settimana fuori" quella vissuta da Marko Arnautovic, reduce da una doppia vittoria con la sua Austria in Nations League che nel terzo nel quarto turno ha battuto rispettivamente contro Kazakistan e Norvegia. Contro i primi, subentrato dalla panchina l'attaccante dell'Inter ha servito l'assist vincente per l'ultima delle quattro reti inflitte ai kazaki, contro i secondi invece, sceso in campo titolare, ha firmato il tabellino con una doppietta. Numeri che regalano all'8 di Inzaghi una botta di entusiasmo in vista della trasferta all'Olimpico contro la Roma con la sua Inter. E proprio sul ritorno in nerazzurro, Arna poi aggiunge carico: "Adesso si ritorna a Milano" come si legge nel post pubblicato su Instagram, dove non sono mancati i commenti.

"Re Arna" scrive il compagno di reparto, Marcus Thuram, al quale segue uno "wow" con tanto di emoticon con il fuoco di Carlos Augusto. Compagni di squadra ma non solo: "Grande Arna" scrive anche il connazionale, ex nerazzurro oggi al Torino, Valentino Lazaro.

