L'Austria di capitan Arnautovic batte 3-1 la Polonia di capitan Zielinski e si rilancia nel girone D in attesa del big match tra Olanda e Francia in programma questa sera.

E' proprio l'attaccante dell'Inter, dagli undici metri, a siglare il gol definitivo del 3-1, trovando così la sua prima rete ad Euro 2024. Austria che, dopo essere passata in vantaggio con Trauner, si fa riprendere dalla Polonia nel primo tempo complice il gol di Piatek.

Nella ripresa è poi Baumgartner a portare in vantaggio i suoi, prima del tris di Arnautovic (ammonito al minuto 70' e sostituto al minuto 81' dopo il rigore realizzato). Nella Polonia da segnalare l'ottima prestazione di Zielinski, partito titolare e in campo per 87 minuti.