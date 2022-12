"Finalisti del mondo. Che sogno, che orgoglio. Ancora un passo". E' il commento postato sui social da Lautaro Martinez dopo la vittoria dell'Argentina per 3-0 sulla Croazia nella prima semifinale dei Mondiali. Il Toro, pur non entrando in campo, non ha perso l'entusiasmo e ora punta a riportare la Coppa nel suo Paese.