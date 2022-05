E' Daniele Doveri l'arbitro designato da Gianluca Rocchi per dirigere Cagliari, gara che incrocia lotta scudetto e salvezza valida per la pentultima giornata di Serie A. I suoi assistenti sono Ranghetti e Vivenzi, con Massimi in veste di quarto uomo. In sala Var, a Lissone, la coppia Di Bello-Zufferli. A San Siro, Milan-Atalanta, è stata affidata a Orsato con Irrati varista. Tutte le designazioni:

EMPOLI – SALERNITANA Sabato 14/05 h. 15.00

MASSA

PERETTI – ALASSIO

IV: MARCENARO

VAR: DI BELLO

AVAR: ABBATTISTA

H. VERONA – TORINO Sabato 14/05 h. 18.00

CAMPLONE

SCARPA – NUZZI

IV: COLOMBO

VAR: MAGGIONI

AVAR: DIONISI

UDINESE – SPEZIA Sabato 14/05 h. 18.00

AURELIANO

MARGANI – ZINGARELLI

PRONTERA

VAR: IRRATI

AVAR: MERAVIGLIA

ROMA – VENEZIA Sabato 14/05 h. 20.45

SOZZA

LO CICERO – GALETTO

IV: MINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI MARTINO

BOLOGNA – SASSUOLO h. 12.30

GHERSINI

GARZELLI – LAUDATO

IV: BARONI

VAR: MAZZOLENI