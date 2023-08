L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata di campionato. Per quanto riguarda Inter-Fiorentina, direzione affidata a Marchetti, con Costanzo e Passeri assistenti e Sacchi quarto ufficiale. Mazzoleni-Paganessi in sala VAR. Ecco l'elenco completo:

SASSUOLO – H. VERONA Venerdì 01/09 h.18.30

PICCININI

BERCIGLI – DE MEO

IV: CAMPLONE

VAR: DIONISI

AVAR: MERAVIGLIA

ROMA – MILAN Venerdì 01/09 h.20.45

RAPUANO

MELI – ALASSIO

IV: MASSA

VAR: IRRATI

AVAR: DI VUOLO

BOLOGNA – CAGLIARI Sabato 02/09 h.18.30

ORSATO

ROCCA – VECCHI

IV: GUALTIERI

VAR: PATERNA

AVAR: MAZZOLENI

UDINESE – FROSINONE Sabato 02/09 h.18.30

GUIDA

ROSSI C. – RICCI

IV: VOLPI

VAR: FABBRI

AVAR: MIELE

ATALANTA – MONZA Sabato 02/09 h.20.45

MARCENARO

ZINGARELLI – SCATRAGLI

IV: PRONTERA

VAR: DOVERI

AVAR: SERRA

NAPOLI – LAZIO Sabato 02/09 h.20.45

COLOMBO

MOKHTAR – PALERMO

IV: MARIANI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO S.

INTER – FIORENTINA h. 18.30

MARCHETTI

COSTANZO – PASSERI

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

TORINO – GENOA h. 18.30

CHIFFI

PERETTI – SEVERINO

IV: SANTORO

VAR: LA PENNA

AVAR: MAGGIONI

EMPOLI – JUVENTUS h. 20.45

AYROLDI

ROSSI M. – PERROTTI

IV: GHERSINI

VAR: DI MARTINO

AVAR: DI PAOLO

LECCE – SALERNITANA h. 20.45

MASSIMI

CARBONE – GIALLATINI

IV: MINELLI

VAR: MARINI

AVAR: GARIGLIO

