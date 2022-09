Nelle idee di Inter e Milan, ormai non è più un mistero, ci sono due vie percorribili per portare a termine il progetto del nuovo stadio: abbattere il Meazza e costruire l'impianto in quella zona o rivolgere le proprie attenzioni altrove. Lo ha ribadito anche oggi Alessandro Antonello, CEO del club nerazzurro, parlando a Sky Sport a margine della conferenza stampa in cui sono state presentate le tappe che, da domani fino al prossimo 18 novembre, segneranno il dibattito pubblico relativo alla proposta del nuovo stadio a San Siro: "Stadio insieme? Si, assolutamente. Oggi siamo qui ad affrontare un dibattito pubblico insieme e ci augriamo di andare avanti con questo progetto. Qualora non fosse possibile, cercheremmo nuovo location per fare il nuovo stadio".