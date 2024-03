Alessandro Antonello, CEO dell'Inter, è tornato ad esprimersi sulla questione stadio in un'intervista rilasciata ai microfoni di TGR Lombardia: "Come ha detto il sindaco Beppe Sala, siamo in attesa di capire il progetto WeBuild. Dall'altro lato siamo sempre concentrati su Rozzano, vedremo al termine di quest'analisi con la municipalità quale sarà la nostra posizione finale".

Ma vi siete una deadline?

"No, continueremo a valutare l'idea Rozzano. Capiremo invece quando ci verrà sottoposta l'opzione WeBuild per San Siro se sarà fattibile e corrispondente alle aspettative del club".

Potreste rinunciare a Rozzano?

"Troppo presto per decidere, non abbiamo ancora fatto nessuna scelta. Rimaniamo concentrati su Rozzano, vedremo cosa ci dirà WeBuild".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!