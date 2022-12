Sky Sport raccoglie anche il parere del CEO Alessandro Antonello, che durante la festa di Natale dell'Inter si accoda al clima di entusiasmo che si respira specie dopo le parole del presidente Steven Zhang: "Stasera c'è entusiasmo e voglia di stare insieme dopo tre anni difficili. Adesso ricomincia il campionato e si spera ci sia entusiasmo da parte dei ragazzi per ottenere risultati. La società lavora anche off the records per dare stablilità in un momento difficile, con entusiasmo e voglia di raggiungere nuovi obiettivi".

Che idea si è fatto degli stadi in Qatar e qual è il pensiero sullo stadio nuovo?

"Ero a Doha per il board della ECA e ho avuto l'opportunità di vedere due quarti di finale in impianti moderni e all'avanguardia. L'esempio dato dal Qatar, che ha costruito impianti capaci di dare un'esperienza innovativa rispetto ad impianti più datati, può essere un esempio per Milano città oltre che per i club. Ci auguriamo di poter realizzare il nuovo stadio seguendo le indicazioni del Comune".