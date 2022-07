Il Ceo corporate dell'Inter Alessandro Antonello introduce al popolo nerazzurro il nuovo Digital Ecosystem varato quest'oggi dal club, una vera e propria rivoluzione per tutta la sfera digital interista partita oggi col lancio della nuova versione del sito e che proseguirà nelle settimane a venire: "Il nuovo Digital Ecosystem rappresenta un ulteriore importante step nel percorso di crescita del nostro Club che si conferma ancora una volta ai più alti livelli in termini di innovazione. Il nuovo ecosistema digitale, sul quale la Proprietà ha investito, è stato il frutto di oltre un anno di progettazione. Rappresenta una milestone nel riposizionamento del nostro brand che, dopo l’evoluzione dell’identità visiva del 2021, ci permette adesso di ridefinire l’esperienza digitale dei nostri tifosi e posizionarci come Club ancora più innovativo".