Visite speciali per Steven Zhang: ieri, infatti, il presidente dell'Inter ha ricevuto il suo omologo della Juventus Andrea Agnelli in un incontro amichevole che però inevitabilmente avrà visto sul tavolo anche temi caldi dell'attualità calcistica, come ad esempio la Super League. Lo riferisce il quotidiano Tuttosport: è possibile che Agnelli abbia aggiornato Zhang sulla querelle legale con la UEFA sul progetto della Superlega, al quale l'Inter aveva inizialmente aderito per poi tirarsi indietro. Un'occasione di confronto, quindi, sulla necessità di tutelare al meglio lo spettacolo del pallone per il futuro.