L'Inter batte lo Sparta Praga e si avvicina agli ottavi di finale di Champions League. Contro il Monaco basterà un solo punto all'ultima giornata, ma anche con 16 punti si passerà alla fase successiva senza passare dai playoff. Clamoroso lo scenario del City, sconfitto in rimonta da 0-2 a 4-2 dal Psg: la squadra di Guradiola se non batterà il Club Brugge sarà clamorosamente eliminato non rientrando neppure nella zona playoff.

Sconfitta pesante anche del Bayern Monaco, travolto 3-0 dal Feyenoord. Guadagna posizioni il Real Madrid (manita al Salisburgo), mentre il Milan fa un balzo in classifica e rientra nella Top8 battendo il Girona a San Siro di misura: 1-0 il risultato finale con il gol decisivo di Leao. La squadra rossonera, in caso di successo contro la Dinamo Zagabria, andrà agli ottavi di finale di Champions.

L'Arsenal batte 3-0 proprio i croati e si posiziona al terzo posto davanti all'Inter in classifica. Infine da segnalare la vittoria del Celtic per 1-0 sull'Young Boys.

La classifica aggiornata

1. Liverpool 21 (d.r. +13)

2. Barcellona 18 (d.r. +15)

3. Arsenal 16 (d.r. +12)

4. Inter 16 (d.r. +7)

5. Atletico Madrid 15 (d.r. +5)

6. Milan 15 (d.r. +4)

7. Atalanta 14 (d.r. +14)

8. Bayer Leverkusen 13 (d.r. +7)

9. Aston Villa 13 (d.r. +5)

10. Monaco 13 (d.r. +3)

11. Feyenoord 13 (d.r. +2)

12. Lille 13 (d.r. +2)

13. Brest 13 (d.r. +2)

14. Borussia Dortmund 12 (d.r. +8)

15. Bayern Monaco 12 (d.r. +6)

16. Real Madrid 12 (d.r. +5)

17. Juventus 12 (d.r. +4)

18. Celtic 12 (d.r. 1)

19. PSV 11 (d.r. +3)

20. Club Brugge 11 (d.r. -2)

21. Benfica 10 (d.r. +2)

22. PSG 10 (d.r. +2)

23. Sporting CP 10 (d.r. +1)

24. Stoccarda 10 (d.r. -1)

25. Manchester City 8 (d.r. +2)

26. Dinamo Zagabria 8 (d.r. -8)

27. Shakhtar Donetsk 7 (d.r. -6)

28. Bologna 5 (d.r. -5)

29. Sparta Praga 4 (d.r. -12)

30. Lipsia 3 (d.r. -6)

31. Girona 3 (d.r. -7)

32. Stella Rossa 3 (d.r. -10)

33. Sturm Graz 3 (d.r. -10)

34. Salisburgo 3 (d.r. -19)

35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -18)

36. Young Boys 0 (d.r. -20)