Nonostante i rapporti con la tifoseria dell'Ajax siano ormai andati definitivamente a sud, André Onana gode della fiducia incondizionata del suo allenatore Erik ten Hag. Che dopo il match contro lo Sparta Rotterdam, a seguito del quale il camerunese è stato nuovamente beccato dai sostenitori dei Lancieri ai quali ha però risposto per le rime, intervistato da ESPN fa capire a tutti le sue intenzioni: "Ovviamente non è ancora al suo livello prima della squalifica, ma non ce lo si può aspettare da lui. Deve lavorare molto per arrivarci di nuovo e sono convinto che ci riuscirà. Abbiamo visto tutti che è un portiere magistrale".