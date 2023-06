Sergio Aguero non poteva mancare all'appuntamento più importante della storia del Manchester City, club di cui è una leggenda vivente nonché top scorer di tutti tempi: "Sarò a Istanbul per la finale di Champions, non mi perderei questa partita per niente al mondo - le parole del Kun -. Questa volta sarò uno in più tra un marea di tifosi del City, tifando per la squadra insieme al resto della folla. Non vedo l'ora".

La stagione della squadra di Guardola.

"Hanno disputato una stagione magnifica, e questo è l'ultimo passo per il coronarla. Quando vedo la squadra, vedo un piano di gioco consolidato e prestazioni molto solide a tutti i livelli. Questo è il calcio e tutto può succedere, detto questo penso che siamo arrivati ​​qui con lo slancio giusto per ottenere il risultato che stavamo cercando".

Si sfideranno due argentini: Lautaro e Alvarez.

"È un grande orgoglio avere due grandi giocatori argentini nella finale di Champions League. Abbiamo visto la brillante stagione che Julian ha avuto, con note positive in ogni direzione. Ho sempre detto che non è facile adattarsi alla tua prima stagione in Europa quando vieni dal Sud America, ma anche così, Julian è stato in grado di esibirsi in modo eccellente e rimanere al livello richiesto da un club come il City. Ha segnato gol decisivi, ha adottato lo stile della squadra e ha mostrato solo impegno. Ci sono molte gioie in arrivo per il City grazie a Julian, credo. Quanto a Lautaro, dopo il Mondiale, ha avuto un ruolo molto importante per l'Inter ed è un elemento fondamentale della squadra. Sarebbe bello vederlo giocare con Julian allo stesso tempo, ma in questo caso non posso essere neutrale. Spero che City e Julian vincano questa partita, è quello che stavamo tutti aspettando Mi rende davvero felice".

in campo ci sarà un suo grande ex compagno come Dzeko.

"Mi rende davvero felice sia arrivato in finale, se lo merita. È un giocatore straordinario e anche un grande uomo. Non posso fare a meno di ripensare al gol che ha segnato contro il QPR nel 2012, che ha reso possibile ribaltare la situazione in una partita così importante. Edin rimane un giocatore pericoloso con la voglia di segnare in qualsiasi momento. Non mi sorprende che sia stato in grado di esibirsi così bene in questa stagione".

Che partita sarà?

"Sarà dura, lo so. Raggiungere la finale di Champions League non è un'impresa facile, l'Inter si è guadagnata il posto per un motivo. Hanno una difesa solida, combattono con le unghie e con i denti a centrocampo e il loro attacco è versatile – con le possibilità di schierare Lautaro, Edin e Romelu Lukaku.È importante mettere da parte i favoritismi quando arriviamo a questa fase... ma il City è arrivato con grande fiducia. I ragazzi sanno cosa devono fare sul campo e questo mi fa ben sperare. La squadra ha lottato a lungo e duramente per raggiungere questo titolo per molto tempo. Spero che sia così ed è per questo che non mi perderei questo gioco per niente al mondo".

