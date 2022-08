Adriano torna indietro nel tempo e riavvolge il nastro fino a ricordare il suo primo gol con la maglia dell'Inter, avvenuto nel 2001 per decidere il 'Trofeo Bernabeu' contro il Real Madrid, grazie a uno spettacolare calcio di punizione.

In un video proposto da Onefootball, l'Imperatore spiega l'importanza di quel gesto tecnico nel suo esordio con l'Inter dopo averlo rivisto: "Questa è stata la mia prima partita con la maglia dell'Inter, avevo 19 anni - ricorda Adri -. È stato contro il Real: questa partita è stata molto importante per me perché mi ha presentato all'Inter e quindi sono riuscito a segnare questa punizione incredibile".

Il brasiliano svela un curioso aneddoto prima della partenza del missile: "C'era Seedorf, Materazzi voleva battere in verità... però avevo fatto degli allenamenti prima durante la settimana: Seedorf ha visto che calciavo forte e lui mi ha dato questa opportunità di tirare contro il Real. È stata una bella punizione", conclude sorridendo soddisfatto.