Presente nel salotto de La Domenica Sportiva, Lele Adani ha commentato il turnover di Inzaghi fatto col Monza e le difficoltà trovate dalla squadra in termini di prestazione e rendimento. Di seguito l'analisi dell'ex difensore.

"Quando noi parliamo dell’Inter, alzando il livello della rosa, sapendo da quanto tempo lavora Inzaghi, come sviluppa il gioco, i giocatori che ha, non ci si accontenta più nell’analisi semplicemente di valutarla nel campionato italiano. Se l’Inter deve competere in Champions League, non posso pensare che non può cambiare tre giocatori e andare così sottotono a livello di volume di gioco e rendimento. L’anno scorso Frattesi ha giocato solo sei partite da titolare in campionato, e lui deve poter fare 16 partite da titolare e poter far ruotare l’Inter e ottenere di più anche in Champions League perché all’Inter bisogna chiedere anche di andare avanti in Champions".