Lele Adani ha offerto la sua analisi di Roma-Inter 0-1, durante l'appuntamento consueto del lunedì sul canale Twitch 'Vivaelfutbolreal': "Le partite come quella di ieri non sono belle - la premessa dell'ex difensore -. L'Inter perde due giocatori subito e mette dentro De Vrij, uno che nell'Olanda panchina De Ligt, e un titolare nella Nazionale italiana come Frattesi. Se l'Inter ha quella rosa, in questo momento la Roma non riesce a contrapporre; fa una partita dignitosa, ma non bella come si è sentito dire sui media. L'Inter poteva fare cinque gol, senza andare sopra ritmo. E' andata come doveva andare".