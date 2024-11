I paragoni tra questa Inter e quella della passata stagione hanno senso solo inseriti nel giusto contesto, secondo Lele Adani: "L'Inter faceva 2,3 gol a partita l'anno scorso, quindi creava almeno 6-7 occasioni a partita - la sottolineatura -. Non bisogna per forza replicare questi numeri, non è scritto da nessuna parte. Dall'altra parte, la poca solidità difensiva non è facile da spiegare, secondo me è un eccesso di autostima. Se l'Inter ritrova l'attenzione, vince lo scudetto; se galleggia in questa bipolarità, non sempre le andrà bene, come abbiamo visto con la Juve", il pensiero dell'ex difensore espresso sul canale Twitch 'Vivaelfutbolreal'.

A proposito degli obiettivi stagionali fissati dai nerazzurri, Adani non ha dubbi in merito: "La Champions è un obiettivo difficile; se concentri troppo le forze in Coppa, rischi in questo campionato di perdere punti. Inzaghi vuole mettere in bacheca un altro scudetto, posso metterlo per iscritto".

