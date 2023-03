Di recente molto critico con l' Inter , Lele Adani torna a dire la sua sui nerazzurri dalle colonne di Tuttosport . "Nella nostra Serie A le rose di Inter e Juventus sono nettamente le più forti. Quindi se per due anni di fila Inter e Juventus non vincono, è giusto porsi degli interrogativi, con la rosa a disposizione di Inzaghi è giusto chiedergli qualcosa in più - dice - Superare il turno in Champions sarebbe... la normalità. L’Inter partiva da squadra favorita e favorita rimane".

In compenso Inzaghi è stato bravo a reinventare Calhanoglu regista. "Il giocatore ci deve credere e parte del convincimento sta nel messaggio che gli arriva dall’allenatore. Quindi riconosco la bravura di Inzaghi in questa soluzione tattica. Brozovic fuori? Perché Mkhitaryan da mezzala ha avuto in questo ruolo è diventato uno dei centrocampisti più forti della nostra Serie A. Rinunciare al croato? No, perché per l’Inter è un giocatore fondamentale", dice ancora Adani.

Eppure si parla di un possibile scambio con Kessie. "Un giocatore come Kessie serve a tutte le squadre - è la risposta -. Sarebbe un incremento notevole nella rosa e quindi nelle rotazioni in mezzo al campo al di là delle partenze che ci potranno essere. Asllani? Non ha perso un anno però il suo allenatore doveva impiegarlo di più. Invece ho visto che Inzaghi gli preferisce spesso Gagliardini, questo è un peccato perché questo ragazzo merita maggior considerazione". Il consiglio è "di rimanere. Potenzialmente Asllani è un titolare e quindi deve solo avere la pazienza di aspettare la sua occasione". Adani terrebbe anche Lukaku. "Il senso di aver preso Lukaku non è quello di privarsene dopo un anno ma valutare la continuità nel biennio. Lo stesso vale per il rinnovo di Dzeko. Chi con Lautaro a Oporto? Lukaku, è lui il titolare".