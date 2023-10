Nel consueto spazio sulla pagina Instagram di FC24, Lele Adani ha indicato i giocatori che si sono messi maggiormente in evidenzia nell'ultimo turno della Serie A, scegliendo tre attaccanti, compreso Marcus Thuram, MVP di Inter-Roma 1-0: "Il lancio di Asllani è perfetto, poi c'è il controllo orientato di Dimarco che mette una palla forte in mezzo, ma il francese deve esserci in area di rigore. Fa un movimento perfetto da prima punta, puntuale e decisivo".

