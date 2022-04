Sono settimane decisive per il futuro di Francesco Acerbi, difensore in uscita dalla Lazio anche per via degli screzi avuti con la tifoseria biancoceleste. Mentre il club della Capitale sta già trattando il possibile sostituto (in pole Alessio Romagnoli del Milan), l’azzurro si sta guardando intorno. Come riportato da Il Messaggero, il primo club interessato al calciatore classe 1988 è l’Inter di Simone Inzaghi, che lo ha già allenato con profitto alla Lazio. Ma occhio anche alla concorrenza della Juventus, che deve sostituire Giorgio Chiellini, e a possibili offerte dalla MLS. Senza trascurare la possibilità di un ritiro dal calcio giocato.