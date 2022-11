A pochi minuti da Atalanta-Inter, Francesco Acerbi parla così ai microfoni di Sky. "Problemi in trasferta? Magari si pensa di essere più forti, le occasioni le abbiamo sempre avute, sembrava sempre di avere le gare in mano, quindi mancava la forza mentale, il coltello tra i denti e non pensare di aver portato a casa già la partita perché si è più forti. E lo dobbiamo fare oggi, visto che da un po' non vinciamo uno scontro diretto. Lotta scudetto? Abbiamo perso dei punti all'inizio, stiamo facendo bene o male un campionato buono, è il Napoli ad essere straordinario: ora cerchiamo di trovare la cattiveria giusta che è mancata ad esempio anche con la Juve".